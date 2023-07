Pakistan: ministro Esteri Bhutto Zardari, non siamo nella "trappola del debito" della Cina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il ministro, il Paese "non è a rischio immediato di default", grazie anche all'accordo di finanziamento da 3,5 miliardi di dollari raggiunto nei giorni scorsi col Fondo monetario internazionale. Bhutto Zardari ha sollecitato i Paesi del mondo a intensificare le relazioni commerciali con il Pakistan e ad ammettere un maggior numero di lavoratori dal Pakistan: "Essendo il quinto Paese mondiale per popolazione, abbiamo una abbondante forza lavoro, che potrebbe soddisfare i requisiti di risorse umane dei nostri partner internazionali", ha dichiarato il ministro. Il mese scorso il Paese ha iniziato a importare petrolio greggio a basso costo dalla Russia, attirando le critiche di Stati Uniti e Unione europea. Su questo punto, però, il ministro degli Esteri è parso inflessibile: "Continueremo a confrontarci con le aziende russe per le forniture energetiche", ha detto Bhutto Zardari, precisando che Islamabad è molto preoccupata dalle ricadute della guerra in Ucraina sull'economia globale e aggiungendo che "il Pakistan è una vittima collaterale di questo conflitto". (Git)