Imprese: schermi iPhone, Samsung fa causa a rivale cinese negli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Samsung Display, divisione dedita alla produzione di schermi per apparecchi elettronici del colosso dell'elettronica coreano Samsung, ha intentato causa alla rivale cinese Boe Technology negli Stati Uniti, accusandola di aver violato cinque suoi brevetti industriali. L'azienda coreana ha presentato la propria denuncia a una corte federale nel Texas Orientale, nota per la rapidità dei suoi pronunciamenti, sostenendo che Boe abbia violato cinque suoi brevetti, incluso uno relativo agli schermi Oled realizzati da Samsung per gli iPhone 12 di Apple. Il mercato globale degli schermi Oled è dominato da Samsung, ma la compagnia cinese Boe sta guadagnando rapidamente terreno, e lo scorso anno ha superato un altro colosso coreano, Lg Display, come secondo maggior produttore e fornitore mondiale del settore. Nella causa presentata da Samsung in Texas, l'azienda afferma di aver subito "danni irreparabili" a causa delle presunte violazioni dei brevetti da parte della rivale cinese. (Git)