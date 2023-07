Salario minimo: Paita (Az-Iv), non peggioriamo nostra proposta per andare dietro a Schlein e Conte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Perché dobbiamo peggiorare la nostra proposta per andare dietro a Schlein e Conte? A noi il tema del salario minimo interessa, ma la nostra proposta, inserita nel programma sottoscritto anche da Calenda, era migliore. I dubbi ce li ha anche la Cisl, si rischia un livellamento al ribasso. In Parlamento discuteremo e valuteremo come migliorare la proposta". Lo ha detto a "Zapping" su Radio1 la presidente dei senatori di Azione-Italia viva e coordinatrice nazionale di Italia viva Raffaella Paita. "Il campo largo è una ammucchiata in cui c'è tutto e il contrario di tutto. Alle europee - ha aggiunto Paita - saremo tutti collocati in famiglie politiche diverse, noi e Calenda in Renew Europe, il Pd nei socialisti e democratici, e Conte non si sa perché cambia idea ogni cinque minuti". (Rin)