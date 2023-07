Francia: Renzi, con Macron, giusto che si mettano a tacere teppisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per il momento assolutamente no", non succederà in Italia quello che sta accadendo in Francia. Ne è certo il leader di Italia viva, Matteo Renzi, che lo ha detto a "Zona Bianca" su Rete4. Ora occorre "stare dalla parte del presidente Macron" che ha una "strada difficilissima quella della repressione molto dura, ma che non ha alternative", ha aggiunto. "Legge e ordine", è "giusto che si mettano a tacere i teppisti", ha concluso l'ex premier. (Rin)