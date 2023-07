Usa: corte federale blocca legge elettorale della Florida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una corte federale ha bloccato ieri l'entrata in vigore della nuova legge elettorale della Florida, contenente disposizioni che limiterebbero la registrazione degli elettori da parte di terze parti in quello Stato. In una sentenza di 58 pagine, il giudice distrettuale Mark Walker definisce incostituzionali i divieti opposti alle organizzazioni che effettuano servizi di registrazione di elettori per interposta persona. La legge elettorale, firmata dal governatore Ron DeSantis lo scorso maggio, prevede anche un divieto esplicito di partecipazione alle attività di voto per i non cittadini, e prevede una sanzione di 50mila dollari per qualunque organizzazione impieghi cittadini stranieri nella "raccolta" o "gestione" di moduli per la registrazione degli elettori. (Was)