- "La violenza a mio avviso non è mai giustificabile", occorre "sottrarre terreno a quella rabbia". Lo ha detto la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, a "InOnda" su La7 commentando le violenze urbane in Francia. "Se si vuole intervenire in prevenzione bisogna ridurre il disagio sociale", si tratta di una "sfida importante per tutti gli altri Paesi europei", ha aggiunto. (Rin)