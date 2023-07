© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sul salario minimo abbiamo lavorato in silenzio con altre forze politiche di opposizione. Calenda arrivato per ultimo, ma ha dichiarato per primo. Non ha aderito invece Renzi d’Arabia". Lo ha detto il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, al Festival del giornalismo e del libro d’inchiesta di Massa Lubrense.(Rin)