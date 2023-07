Francia: Renzi, servono legalità e investimenti sul sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rispetto agli accadimenti in Francia "la posizione del buon senso è legalità. Non mi interessa quale sia il tuo passaporto o il passaporto dei tuoi genitori. Se stai in Francia o se stai in Italia rispetti le regole". Lo ha detto il leader di Italia viva, Matteo Renzi, a "Zona Bianca" su Rete4. E poi "bisogna fare di tutto per investire sul sociale per dare più possibilità a tutti, ma non puoi immaginare che se vivi in una banlieue puoi distruggere la vita delle persone. E' un tema complesso. Noi siamo gli estremisti del buon senso", ha aggiunto. (Rin)