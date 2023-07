Libia: generale Haftar, ambasciatori di alcuni Paesi stranieri hanno contribuito alla crisi attuale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ambasciatori di alcuni Paesi stranieri in Libia devono rispettare se stessi e non oltrepassare i propri confini perché hanno contribuito alla crisi attuale. Lo ha detto il comandante in capo dell'autoproclamato Esercito nazionale della Libia (Lna), il generale Khalifa Haftar, durante un incontro con i vertici militari e delle forze di sicurezza. Come ha riferito il media libico online con sede a Tripoli “Fawasel Media”, Haftar ha così commentato le dichiarazioni dell’inviato speciale e ambasciatore degli Stati Uniti in Libia, Richard Norland. In un messaggio diffuso dalla rappresentanza diplomatica Usa nel Paese, Norland aveva dichiarato che “l'importante questione di come vengono distribuiti i proventi petroliferi della Libia è stata una delle questioni alla base del conflitto” nel Paese. “Abbiamo sempre creduto e affermato che solo i libici possono decidere su questa questione e che nessun attore straniero dovrebbe controllarla. Negli ultimi giorni abbiamo notato reali progressi tra le istituzioni competenti su questo tema e incoraggiamo i leader a raggiungere un accordo. Questa è un'opportunità per creare fiducia, affrontare preoccupazioni importanti e legittime sulla corruzione e garantire che le enormi entrate accumulate dalla produzione di petrolio in corso in Libia vadano a beneficio di tutti i libici”, aveva detto Norland. (Lit)