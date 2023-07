Americhe: Brasile presenterà controproposta su accordo Ue-Mercosur a breve

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Brasile presenterà entro alcuni giorni la sua controproposta nell'ambito del negoziato in corso per l'accordo commerciale tra Unione europea (Ue) e Mercato comune del sud (Mercosur). Lo ha detto il ministro degli Esteri del Brasile, Mauro Vieira, a margine dell'incontro con gli omologhi dei Paesi del Mercosur (Argentina, Paraguay, Uruguay) in corso a Puerto Iguazù, in Argentina. "Entro alcuni giorni intendiamo presentare all'esame di tutti la controproposta al protocollo addizionale presentato recentemente dall'Ue, con l'obiettivo di sbloccare il negoziato tra i due blocchi", ha detto Vieira. (segue) (Brb)