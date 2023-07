Pd: Schlein, vagonata? Tutt'al più trenino di critiche per adesione a manifestazione M5s

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non ho visto vagonate di critiche" per la partecipazione alla manifestazione contro la precarietà sul lavoro organizzata dal Movimento cinque stelle a Roma, "tutt'al più un trenino, legittimo". Lo ha detto la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, a "InOnda" su La7. "Ma se domattina mi invitasse Carlo Calenda a un loro evento, ad esempio sulla sanità pubblica, io andrei anche lì. Vuol dire che mi convince sul sindaco d'Italia? No. Vuol dire che sulla sanità pubblica possiamo lavorare insieme", ha ribadito la segretaria.(Rin)