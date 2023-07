Brasile: governo stanzia 38,3 milioni di euro per assistenza rete salute mentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Salute del Brasile ha ampliato lo stanziamento in favore della Rete di assistenza psicosociale (Raps) con un investimento di oltre 200 milioni di real nel 2023 (38,3 milioni di real). Lo riferisce il ministero in una nota, evidenziando che, grazie ai nuovi fondi, le risorse complessive trasferite dal governo agli Stati superano i 414 milioni di real (78,9 milioni di euro). L'iniziativa mira ad aumentare l'assistenza nella rete di salute mentale offerta dal Servizio sanitario nazionale (Sus) in tutto il Paese. L'azione del ministero punta al rafforzamento della politica della salute mentale, assicurando dignità, cure complete e umanizzate in libertà, oltre al reinserimento psicosociale e alla garanzia dei diritti umani. I fondi saranno trasferiti ai 2.855 Centri di assistenza psicosociale (Caps) in tutto il Paese e agli 870 Servizi terapeutici residenziali (Srt). L'annuncio dello stanziamento è stato fatto a margine della 17ma Conferenza nazionale della salute (Cns), in corso fino al 5 luglio a Brasilia. L'evento riunisce rappresentanti della società civile, enti e movimenti sociali di tutto il Brasile per discutere temi importanti per il sistema sanitario pubblico, come la salute mentale. (Brb)