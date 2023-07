Maltempo: Schlein, 50 giorni di ritardo in nomina Figliuolo, collaboreremo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nomina del generale Figliuolo a commissario per la ricostruzione dei territori alluvionati "arriva con 50 giorni di ritardo mettendo a rischio il ricorso al Fondo di solidarietà europeo che aveva tempi stretti", peraltro il generale "non ha ancora iniziato formalmente". Lo ha detto la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, a "InOnda" su La7. "Non si può strumentalizzare un disastro come l'alluvione come sta facendo la destra con la ricostruzione" ed è stato "offensivo che un ministro rispondesse loro che 'il governo non è bancomat'", ha aggiunto. "La nostra opposizione sarà collaborativa", così come quella dei "sindaci e della Regione nell'interesse dei territori colpiti", ha concluso Schlein.(Rin)