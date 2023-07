Usa: Biden propone due nuovi membri repubblicani a Commissione federale per il commercio (Ftc)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha proposto i nomi degli avvocati generali della Virginia, Andrew Ferguson, e dello Utah, Melissa Holyoak, per la nomina a membri repubblicani della Commissione federale per il commercio (Ftc). Lo ha reso noto la Casa Bianca in un comunicato. L’Ftc rientra tra gli organismi che, per statuto o per prassi consolidata, presentano una composizione bipartisan. I due nomi attendono ora la conferma da parte del Senato. L’Ftc, che vigila sul rispetto della normativa a tutela della concorrenza e dei consumatori, è attualmente presieduta dalla democratica Lina Khan. (Was)