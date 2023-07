© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra del Turismo Daniela Santanchè che "fischietta quando le viene chiesto di rispondere in Aula a me sembra grave". Lo ha detto la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, a "InOnda" su La7. Santanchè terrà un'informativa mercoledì nell'Aula del Senato ma "non si capisce perché non viene anche alla Camera", ha aggiunto. (Rin)