Libia: Haftar chiede di formare un comitato per distribuire entrate petrolifere in modo equo

- Il comandante in capo dell'autoproclamato Esercito nazionale della Libia (Lna), il generale Khalifa Haftar, ha invocato la formazione di un "alto comitato per gli accordi finanziari per distribuire le entrate in modo equo tra tutti i comuni". Durante un incontro con i vertici militari e delle forze di sicurezza, Haftar ha detto che il peggioramento della situazione economica nel Paese ha reso più urgente che mai adottare misure concrete per distribuire le entrate petrolifere in modo equo. I funzionari della Banca centrale di Tripoli, ha affermato Haftar, non hanno ascoltato “tutti i ripetuti appelli e le richieste per un'equa distribuzione della ricchezza petrolifera”, non mostrando riguardo “per i libici che vivono sotto la soglia di povertà”. “Abbiamo ricevuto centinaia di promemoria da diverse regioni della Libia che chiedono la formazione di un comitato supremo per gli accordi finanziari per distribuire le entrate in modo equo tra tutti i comuni. Questo comitato dovrebbe essere formato entro i prossimi anni”, ha proseguito il generale. (Lit)