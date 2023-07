Senegal: presidente Sall non sarà candidato per un terzo mandato nel 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente senegalese Macky Sall non si candiderà a un terzo mandato nel 2024. Lo ha dichiarato questa sera in un discorso alla nazione diffuso dalla televisione pubblica. “Miei cari compatrioti, la mia decisione, lungamente e attentamente riflettuta, è di non essere candidato alle prossime elezioni del 25 febbraio 2024”, ha affermato il capo dello Stato. Proprio in vista del discorso di Sall di questa sera, il leader di opposizione Ousmane Sonko aveva lanciato un nuovo appello a manifestare contro il presidente in carica, accusato di voler correre per un terzo mandato malgrado questo non sia contemplato dalla Costituzione. Sonko aveva chiamato i suoi connazionali a "uscire per le strade" e protestare. (Res)