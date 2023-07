Omicidio Primavalle: Rocca e Gualtieri a fiaccolata per Michelle, parlano con genitori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri stanno partecipando alla fiaccolata nel quartiere Primavalle a Roma in ricordo di Michelle Maria Causo, la 17enne uccisa mercoledì scorso a coltellate e poi abbandonata in un carrello della spesa in via Stefano Borgia. Rocca e Gualtieri hanno raggiunto i genitori della ragazza sul luogo del ritrovamento, e hanno parlato con loro. Poco prima, il padre nella folla aveva urlato, riferendosi al presunto assassino: "Possibile che non si faccia una legge per sta gente? Devono buttare la chiave, devono morire in carcere. Il quartiere non c'entra niente. Mia figlia era troppo buona". (Rer)