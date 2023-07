Abruzzo: Aree interne, ecco i numeri del progetto Dote di comunità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Trentatre comuni del Basso Sangro Trigno, un'area a rischio di spopolamento e marginalizzazione, quasi duecento disoccupati inseriti in un percorso lavorativo, dopo un articolato programma di formazione di 1.400 ore, 15 diverse opportunità formative, 31 tirocini extracurriculari, 4 nuove imprese: sono alcuni dei numeri di Dote di Comunità, il progetto della regione Abruzzo, inserito nella programmazione regionale del Fondo sociale europeo 2014-2020, presentato questa mattina nella sede del Palazzo della Cultura a Lama dei Peligni (Ch). Nel corso dell'evento, a cui hanno preso parte, tra gli altri, l'assessore alle Politiche sociali, Pietro Quaresimale, i sindaci dell'area, i dirigenti della regione Abruzzo, i coordinatori del progetto e alcuni dei destinatari, sono stati resi noti i risultati della sperimentazione del modello Dote di comunità, uno dei segmenti più significativi della Strategia per le aree interne. Oltre 5, 5 milioni di euro messi a disposizione dalla regione Abruzzo nell'ambito della programmazione 2014-2020 di tutti i fondi strutturali (Fesr-Fse-Fears) per dare supporto alla crescita e all'occupazione di questa porzione di territorio. Un progetto che, nonostante le difficoltà legate alla pandemia e lo slittamento delle diverse fasi, ha colto gli obiettivi, creando servizi di accompagnamento all'inserimento del lavoro e all'autoimprenditorialità. (Gru)