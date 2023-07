Omicidio Primavalle: il dolore del padre della ragazza "assassini"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcuni momenti di tensione con giornalisti e reporter, accusati di raccontare il "falso" si sono registrati durante la fiaccolata nel quartiere Primavalle a Roma in ricordo di Michelle Maria Causo, la 17enne uccisa mercoledì scorso a coltellate e poi abbandonata in un carrello della spesa in via Stefano Borgia. Il padre della 17enne nella folla ha urlato il proprio dolore e rabbia contro il presunto assassino: "Dove sta lo Stato? Possibile che non si faccia una legge per sta gente? Devono buttare la chiave, questa gente, assassini, deve morire in carcere. Il quartiere non c'entra niente. Mia figlia era troppo buona". Inoltre, durante la fiaccolata un lieve malore ha colpito il fidanzato di Michelle, che si trovava in testa al corteo. Il giovane indossa una maglietta gialla con la foto della giovane e la scritta "amore mio". (Rer)