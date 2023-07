Omicidio Primavalle: Rocca, genitori chiedono giustizia, dolore tremendo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, sta partecipando alla fiaccolata nel quartiere Primavalle a Roma in ricordo di Michelle Maria Causo, la 17enne uccisa mercoledì scorso a coltellate e poi abbandonata in un carrello della spesa in via Stefano Borgia. I genitori "chiedono giustizia, di non essere dimenticati. È un dolore tremendo che si prova di fronte alla innaturalità della morte di una figlia rispetto al proprio genitore, una sensazione devastante che non si può spiegare", ha detto il presidente Rocca. L'importanza della fiaccolata, ha spiegato Rocca, "è di essergli vicini, di aiutare a elaborare questo lutto importante. Una cosa importante che ha detto la famiglia è che questo delitto poteva avvenire ovunque, non è il quartiere. Questo è un quartiere che ha molte sfide, ma è mia convinzione - ha aggiunto Rocca - che un delitto del genere potesse avvenire ovunque. Noi abbiamo oggi una difficoltà nel dialogo generazionale, nel comprendere e intercettare le difficoltà dei giovani. Quindi questa fiaccolata ha anche questo significato: silenzio raccoglimento e riflessione", ha concluso Rocca. (Rer)