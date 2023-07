Editoria: Barachini incontra Fnsi, Fieg e Crtv su Fondo straordinario 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all'Informazione e all'Editoria, Alberto Barachini, ha incontrato i rappresentanti della Federazione nazionale della stampa italiana (Fnsi), della Federazione italiana editori giornali (Fieg) e di Confindustria Radio Tv (Crtv). Lo rende noto un comunicato. Nel corso dell’incontro, previsto dalla legge di Bilancio 2022 (art.1, comma 377) - cui hanno preso parte per Fnsi il segretario generale Alessandra Costante e il presidente Vittorio Di Trapani, per Crtv il presidente Francesco Angelo Siddi e il direttore generale Rosario Donato, per Fieg il presidente Andrea Riffeser Monti, i vicepresidenti Francesco Dini e Giuseppe Ferrauto e il direttore generale Fabrizio Carotti - l’esponente dell’esecutivo ha illustrato la ripartizione del "Fondo Straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria 2023". A sostegno del difficile momento del comparto, il governo ha inteso confermare per il 2023 i contributi per le edicole e incrementare quelli per le assunzioni, l’innovazione e le copie cartacee. Il sottosegretario Barachini ha, infine, assicurato la piena vicinanza al settore nel prosieguo dell’attività dell’esecutivo nell’ottica di un costante sostegno al mondo dell'editoria e dell'informazione.(Com)