Omicidio Primavalle: Gualtieri a fiaccolata, porto il dolore di Roma

22 luglio 2021

- Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri sta partecipando alla fiaccolata nel quartiere Primavalle a Roma in ricordo di Michelle Maria Causo, la 17enne uccisa mercoledì scorso a coltellate e poi abbandonata in un carrello della spesa in via Stefano Borgia. "Sono qui a portare il dolore di Roma e l'affetto di tutti i romani ai familiari e agli amici", ha detto Gualtieri. Questa fiaccolata "ha portato la vicinanza ai familiari, agli amici e ai compagni di scuola di Michelle di tutta la città, che è unita intorno alle persone che ricordano una persona straordinaria. Ci hanno parlato del suo sorriso e della sua voglia di vivere. È davvero terribile quello che è accaduto - ha aggiunto il sindaco -. Bisogna perseguire la giustizia, condannare la violenza, aiutare e sostenere le donne rispetto al fenomeno della violenza, che è terribilmente in crescita. E bisogna aiutare i giovani che soffrono un momento di forte difficoltà e hanno bisogno di essere aiutati e sostenuti, a partire dalla scuola ma con una unità di tutte le istituzioni che abbiamo voluto portare qui", ha concluso Gualtieri. (Rer)