Medio Oriente: Netanyahu, incursione a Jenin proseguirà fino a raggiungimento degli obiettivi

- L’incursione avviata questa mattina all’alba a Jenin, in Cisgiordania, dalle Forze di difesa israeliane (Idf) continuerà fino a quando i suoi obiettivi non saranno raggiunti. Lo ha dichiarato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. "Negli ultimi mesi Jenin è diventata un rifugio per i terroristi. Non siamo pronti a sopportare tutto questo e vi stiamo ponendo fine. In questo momento le nostre forze stanno agendo con tutta determinazione a Jenin. Eliminano e arrestano terroristi, distruggono i loro quartier generali e magazzini. Il principio che seguiamo è semplice: chiunque abbia ucciso israeliani o stia tramando qualcosa del genere dovrebbe essere in prigione o nella tomba. L'operazione 'Casa e giardino' continuerà per il tempo necessario fino al raggiungimento degli obiettivi", ha detto Netanyahu in occasione di un evento organizzato dall'ambasciata statunitense in Israele. All'inizio della settimana Israele ha iniziato la sua più grande offensiva aerea e terrestre in Cisgiordania da anni. L'aviazione israeliana ha lanciato più di dieci attacchi contro quella che ha descritto come "infrastruttura terroristica" nel campo profughi di Jenin. L'esercito israeliano ha detto di aver sequestrato un lanciamissili improvvisato, armi e munizioni. (segue) (Res)