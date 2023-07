Algeria: presidente Tebboune annuncia rimpasto ai vertici del corpo diplomatico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Algeria, Abdelmadjid Tebboune, ha effettuato un ampio rimpasto ai vertici delle rappresentanze diplomatiche e consolari. In tutto, riferisce il ministero degli Esteri in una nota, il rimpasto riguarda un totale 18 ambasciatori, tre consoli generali e due consoli. La decisione è stata annunciata come "parte di un graduale rinnovamento del corpo diplomatico algerino e di un suo adeguamento ai profondi cambiamenti che il Paese sta attraversando, nonché degli interessi dell'Algeria al livello bilaterale, regionale e internazionale". (Ala)