Omicidio Primavalle: Rocca, ricordare Michelle, da tragedia rafforzare comunità

- Occorre "ricordare Michelle, essere vicino alla sua famiglia, ma trarre la forza da questa tragedia per migliorare e per capire che non è che con l'odio o con la rabbia che si deve rispondere, ma migliorando le nostre comunità, la capacità di spenderci giorno per giorno. Ho letto che Michelle faceva volontariato, ed è attraverso questi gesti che si può creare una società migliore". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, in occasione della fiaccolata dedicata a Michelle Maria Causo, nel quartiere Primavalle, a Roma. "Sono qui - ha spiegato - per portare le condoglianze, la partecipazione della Regione, dei cittadini e dei sindaci della Regione. Ringrazio il preside (del liceo Gassman, ndr.) per questo momento, per ricordarci quanto è importante la comunità scolastica all'interno delle nostre realtà, soprattutto quelle più difficili. Grazie per voler mantenere e proteggere, per quanto difficile e sfidante possa essere il quartiere, questo senso di comunità e accoglienza che i ragazzi e le famiglie devono sentire all'interno di questa istituzione", ha concluso Rocca.(Rer)