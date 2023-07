Brasile: ministero Turismo istituisce il Forum nazionale con rappresentanti degli Stati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero del Turismo ha istituito il Forum nazionale dei presidenti delle commissioni Turismo delle Assemblee legislative degli Stati e del Distretto federale (Fnacotur). L'obiettivo dell'iniziativa è rafforzare il rapporto, l'interazione e la cooperazione tra il governo federale, gli Stati e i rappresentanti del potere legislativo degli enti locali. "Il provvedimento – riferisce il ministero in una nota - è l'ennesima azione per allargare la partecipazione sociale alla costruzione delle politiche pubbliche del Turismo". Per la ministra del Turismo, Daniela Carneiro, la partecipazione del potere legislativo degli Stati alla costruzione delle politiche pubbliche del settore è estremamente importante per il suo sviluppo: "Questa integrazione consentirà la creazione di un contesto normativo più favorevole e con maggiore certezza del diritto per attrarre investimenti nel settore". (Brb)