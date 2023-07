Brasile: Lula promulga legge che promuove parità retributiva tra uomini e donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha promulgato una legge che promuove la parità retributiva tra uomini e donne che svolgono la stessa funzione, prevedendo misure per una maggiore trasparenza retributiva delle imprese e la lotta alla discriminazione salariale. Il testo è stato presentato dalla ministra delle Donne, Cida Goncalves, e approvato in Parlamento il primo giugno 2023, volto a modificare la normativa sul lavoro (Clt). La legge prevede una sanzione pari a dieci volte l'equa retribuzione per il datore di lavoro che non rispetti la norma. In caso di recidiva, la sanzione è raddoppiata. Una riforma approvata nel 2018 prevedeva già una multa per le aziende che pagano salari diversi a uomini e donne per la stessa funzione, tuttavia la sanzione era considerata irrisoria e si è rivelata inefficace per contrastare la disuguaglianza. Nel 2019, uno studio dell'Istituto nazionale di statistica (Ibge) ha mostrato che le donne guadagnano meno degli uomini in tutte le occupazioni analizzate. Nonostante un calo della disparità salariale registrato tra il 2012 e il 2018, le lavoratrici guadagnano, in media, il 20,5 per cento in meno rispetto agli uomini. (Brb)