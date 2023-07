© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In relazione a quanto sta accadendo in Rai c'è "preoccupazione in termini di pluralismo e di libertà di informazione". Lo ha detto la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, a "InOnda" su La7 per poi chiedersi cosa il governo voglia "fare sul canone Rai" perché "sono estremamente divisi". (Rin)