Omicidio Primavalle: Gualtieri, occorre prevenire violenza contro le donne

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Ci sono fenomeni che vediamo forti e terribilmente presenti: "la violenza contro le donne, il rifiuto della libertà e dell'autonomia delle donne che porta a gesti di violenza spesso con numeri incredibili, o addirittura all'omicidio. Sentiamo il dovere di prevenire e reprimere tutti i fenomeni di violenza contro le donne. Crediamo che sia un grande compito culturale". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in occasione della fiaccolata dedicata a Michelle Maria Causo, la ragazza 17enne uccisa mercoledì scorso a coltellate e poi abbandonata in un carrello della spesa in via Stefano Borgia, nel quartiere Primavalle, a Roma. "Sentiamo anche l'urgenza – ha aggiunto - della sofferenza e di una difficoltà di una generazione che ha bisogno di strumenti per essere sostenuta, aiutata. E la scuola, la comunità educante, è il primo di questi strumenti. E poi c'è il dovere che dobbiamo affrontare e capire cosa fare di più per sostenere chi si trova in situazioni di disagio psicologico per prevenire situazioni che, come in questo caso , portano a incredibili momenti di violenza", ha concluso Gualtieri.(Rer)