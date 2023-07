Auto: nascerà a Torino il primo Green Campus Italiano di Stellantis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nascerà a Mirafiori (Torino) il primo Green Campus Italiano e terzo in Europa di Stellantis. Lo ha annunciato la stessa azienda automotive nella giornata di oggi. L’investimento sarà tra i 150 e i 200 milioni di euro e l’operatività è fissata per il 2025. L’obiettivo è quello di creare un luogo a zero emissioni e basato sulla collaborazione lavorativa come annunciato in Europa anche per gli stabilimenti di Poissy, in Francia, e Rüsselsheim, in Germania. Questo programma di trasformazione supporta l’obiettivo di Stellantis di azzerare le emissioni di carbonio entro il 2038, delineato nel piano strategico Dare Forward 2030. “Con ogni nuovo Green-campus, stiamo ridisegnando i nostri edifici iconici per renderli più in linea alle nostre nuove modalità di lavoro ibride, considerato che un numero significativo dei nostri colleghi sta sfruttando la flessibilità del lavoro agile, e al contempo contribuire a ridurre le emissioni di carbonio dell’Azienda - ha dichiarato Xavier Chéreau, Chief Human Resources & Transformation Officer di Stellantis - (segue) (Rpi)