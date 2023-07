Auto: nascerà a Torino il primo Green Campus Italiano di Stellantis (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mirafiori è la fabbrica simbolo della storia dell'auto italiana e il fatto che saranno proprio i suoi spazi a ospitare le menti e le attività di progettazione dell’auto del futuro è un altro segnale concreto della centralità di Torino e del Piemonte nella filiera circolare dell’automotive. Progettare, produrre, riciclare: con il nuovo Green Campus, i modelli legati all’elettrico e il primo hub europeo del riciclo di vetture, queste tre parole chiave possono contribuire a tracciare il futuro di Mirafiori, uno stabilimento che deve continuare ad avere nella produzione la sua forza trainante e su cui la capacità di innovare può rappresentare una risorsa determinante non solo per mantenere ma anche per generare nuovi posti di lavoro”, hanno concluso Cirio e Lo Russo. (Rpi)