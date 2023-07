Spagna: leader imprenditori critica proposta assegno di 20 mila euro ai giovani e chiede "serietà"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Confederazione spagnola delle organizzazioni imprenditoriali spagnola (Ceoe), Antonio Garamendi, ha criticato la proposta della leader di Sumar, Yolanda Diaz, di assegnare 20 mila euro ai giovani per la formazione o per avviare un'impresa, invitandola prima a "studiare i conti". Garamendi, infatti, ha evidenziato che questa misura avrebbe un costo per le casse dello Stato di circa 9 miliardi di euro. Pertanto, il leader degli imprenditori ha invitato i candidati alla presidenza del governo a studiare i conti dello Stato prima di rendere note le loro proposte, e di farlo "seriamente". Per quanto riguarda l'osservatorio dei margini delle imprese che il governo ha lanciato, Garamendi ritiene che la classe politica dovrebbe "preoccuparsi" dei conti e del debito pubblico e lasciare che le aziende lavorino "su ciò che sanno fare". "Dovrebbero smetterla di interferire con quello che facciamo, che credo facciamo abbastanza bene, e dedicarsi davvero a quello che va fatto", ha detto Garamendi. (Spm)