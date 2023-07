Ucraina-Germania: Zelensky discute con Scholz le future garanzie di sicurezza per Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha avuto una “lunga e fruttuosa” conversazione telefonica con il cancelliere tedesco, Olaf Scholz. Lo ha reso noto Zelensky, che ha ringraziato la Germania “per il sostegno alla conferenza sulla ricostruzione a Londra e al Consiglio europeo”, ma anche per “l’attuazione attiva del pacchetto di difesa da 2,7 miliardi di euro e il piano di sostegno pluriennale da 8,8 miliardi”. Durante il colloquio, Scholz e Zelensky hanno “coordinato le posizioni in vista del vertice della Nato a Vilnius” e “discusso i formati delle future garanzie di sicurezza per l’Ucraina”. Il capo dello Stato ucraino ha aggiornato il cancelliere tedesco “sulla situazione sul campo” e i due hanno condiviso “le nostre valutazioni sugli ultimi sviluppi in Russia e Bielorussia”, oltre a parlare dell’accordo sul grano e “dell’importanza della sua prosecuzione”. (Kiu)