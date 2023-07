Brasile: Banca di sviluppo raddoppia stanziamenti in favore dell'agricoltura familiare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca nazionale per lo sviluppo economico e sociale (Bndes) ha raddoppiato il valore degli stanziamenti in favore dell'agricoltura familiare nell'ambito del Programma di finanziamento per l'agricoltura e l'allevamento per l'anno 2023-2024, Piano Safra. Lo riferisce la presidenza della Repubblica in una nota, evidenziando che da un importo di 5,7 miliardi di real (1,1 miliardi di euro) offerti nel periodo 2022/2023, la banca statale ha aumentato del 103 per cento il credito disponibile per il 2023/2024 mettendo a disposizione di 11,6 miliardi di real (2,2 miliardi di euro). (segue) (Brb)