Brasile: Banca di sviluppo raddoppia stanziamenti in favore dell'agricoltura familiare (2)

- La banca ha inoltre stanziato 14,8 miliardi di real (2,8 miliardi di euro) in favore dell'agricoltura aziendale, una crescita del 33 per cento rispetto allo scorso anno. Tenendo conto di tutte le linee di credito fornite dalla Bndes, il valore raggiunge complessivamente 38,4 miliardi di real (7,3 miliardi di euro) un importo superiore del 55 per cento rispetto allo scorso anno. "La banca pubblica non pensa al breve periodo. Il suo obiettivo non è solo il profitto. Sta pensando al Brasile, allo sviluppo del Paese. Ha una prospettiva molto più ampia sulla recitazione. Aiuta a portare gli investimenti privati nel settore pubblico e le finanze pubbliche nel settore privato. Ecco perché la Bndes deve essere forte, deve crescere ed espandersi", ha detto il presidente del Bndes, Aloizio Mercadante. (segue) (Brb)