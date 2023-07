Brasile: Banca di sviluppo raddoppia stanziamenti in favore dell'agricoltura familiare (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 27 giugno il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha presentato il Piano Safra in cui il governo ha stanziato complessivamente 364,2 miliardi di real (70 miliardi di euro) per l'apertura di linee di credito a tasso agevolato in favore di produttori rurali medi e grandi inseriti nel Programma nazionale di sostegno ai produttori agricoli (Pronamp). Si tratta di un valore superiore del 27 per cento rispetto all'edizione 2022-2023. Tra le novità previste per quest'anno, il Piano Safra favorisce il potenziamento di sistemi produttivi ecosostenibili, con una ulteriore riduzione dei tassi di interesse per i prestiti a produttori che dedicheranno le proprie attività recupero dei pascoli e prevedendo premi per i produttori rurali che adottano pratiche agricole ritenute più sostenibili. I tassi di interesse concessi variano dal 7 al 12,5 per cento annuo. (Brb)