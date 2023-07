Omicidio Primavalle: palloncini e fiori, centinaia alla fiaccolata in ricordo di Michelle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Candele, palloncini, fiori per l’ultimo saluto e tanta commozione. In centinaia si sono ritrovati nel quartiere Primavalle a Roma per la fiaccolata dedicata a Michelle Maria Causo, la 17enne uccisa mercoledì scorso a coltellate e poi abbandonata in un carrello della spesa avvolta in un sacco in via Stefano Borgia. Tantissimi ragazzi, amici e compagni di scuola della ragazza, insieme a insegnanti e residenti si sono ritrovati davanti al liceo Gassman, frequentato dalla ragazza, da dove poco fa, è partito il corteo del ricordo, organizzato dalla scuola: in testa il papà, la mamma, il fidanzato e il nonno della ragazza. Alcuni si sono scritti sul braccio il nome di Michelle, altri invece hanno lasciato delle dediche su dei cartelloni: "Non ti dimenticheremo mai Misci, sempre nei nostri cuori" e "vittime mai più", sono alcuni dei messaggi. "Con Michelle nel cuore, vittime mai più", è lo striscione che, invece, campeggia sulla ringhiera della scuola. Palloncini bianchi e azzurri, appesi ai cancelli, con delle scritte "per sempre con noi". Intanto, davanti al luogo del ritrovamento, in questi giorni, è stato allestito un piccolo mausoleo con palloncini, fiori, peluche, disegni e dediche in ricordo della giovane 17enne. Qui c'è stato un momento di raccoglimento, da parte di familiari e amici. Sono stati accesi fumogeni di vari colori. Alcuni hanno gridato "Giustizia per Michelle". Nel frattempo, sono attesi il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri e il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. Sono già arrivati invece il segretario dei Pd di Roma, Andrea Casu, e il capogruppo Pd in Consiglio regionale del Lazio, Mario Ciarla(Rer)