Ambiente: Goletta dei laghi, tutte le sponde bergamasche del Sebino entro i limiti di legge

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fa tappa sull'Iseo Goletta dei Laghi 2023, la campagna di Legambiente in difesa delle acque dei bacini lacustri italiani. Dei sei punti sottoposti a campionamento in questa stagione sulle sponde del lago Sebino, tutti sono risultati entro i limiti di legge, compresa la foce del fiume Oglio a Costa Volpino (BG), che lo scorso anno risultava inquinata. "Per la prima volta dopo tanti anni tutti i punti della sponda bergamasca del lago d'Iseo sono risultati entro i limiti", dichiara Massimo Rota, presidente del circolo Legambiente Alto Sebino di Castro. "Un netto e progressivo miglioramento che, speriamo, non sia solo un caso. In particolare, ci auguriamo che i lavori per depurare le acque dei comuni della Valle Camonica e rendere pulito il fiume Oglio sia finalmente giunta ad una svolta. Goletta dei Laghi per noi rappresenta anche un modo per rilanciare temi che ci stanno a cuore. In particolare, vorremmo rilanciare la sfida di rendere la Sebina Occidentale una ciclovia sul tratto litoraneo tra Castro e Riva di Solto. Un percorso che si inserisce anche nel racconto del nostro territorio con il Parco della Gola del Tinazzo. Per sostenere ulteriori lavori e iniziative lanciamo oggi la campagna di crowdfunding 'Adotta un parco'. Per noi il lago e il territorio lacuale sono un tutt'uno da cui non possiamo prescindere". (segue) (Com)