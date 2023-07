Ambiente: Goletta dei laghi, tutte le sponde bergamasche del Sebino entro i limiti di legge (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le analisi evidenziano un miglioramento generale delle criticità che ci avevano accompagnato per diversi anni", dichiara Dario Balotta, presidente del circolo Basso Sebino di Sulzano. "Il costante miglioramento delle acque deve essere uno sprone per le amministrazioni locali per continuare su questa strada. Ripristinare l'ecosistema lacustre significa anche eliminare gli elementi pericolosi per flora e fauna presenti nelle acque. Un esempio di ciò è l'enorme montagna di gomma proveniente dal distretto industriale locale che è stata riversata nel lago decenni fa e che giace sul fondale a una profondità di 50 metri. L'avvio dei lavori di bonifica è una nota positiva, ma rimane il dato devastante di un lago utilizzato come discarica, senza che nessuno si assuma la responsabilità di questo danno ambientale. Infine, il Sebino sta soffrendo a causa dell'eccesso di turismo "mordi e fuggi", spesso attirato anche da iniziative promozionali come le passerelle a lago, ad esempio quella che attraversa il bosco dei Taxodi a Paratico. Il crescente traffico automobilistico rende ancora più critico il problema della viabilità e dei parcheggi. L'unica risposta a questo problema è il rilancio della ferrovia Brescia-Iseo-Edolo, che è diventato ormai un elemento strategico per la sostenibilità del territorio. Ci chiediamo però se, invece di pensare ai treni ad idrogeno, non sarebbe bastata una semplice ed economica elettrificazione della linea, considerando che l'area è ricca di energia rinnovabile prodotta dall'idroelettrico." (segue) (Com)