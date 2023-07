Maltempo: Bonaccini, anche presidenti Province chiedono a Figliuolo rimborsi al 100 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- "Oggi i presidenti delle Province colpite dall’alluvione e le parti sociali han detto le stesse cose al generale Figliuolo, ringraziandolo per il confronto, nonostante non sia ancora commissario: lavori su strade, frane e fiumi subito; rimborsi al 100 per cento; collaborare con la Regione". Lo scrive su Twitter il presidente della regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini. (Rin)