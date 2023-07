Welfare: Pat, prosegue percorso per ampliare servizi a città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'incontro avvenuto oggi con i rappresentanti dell'Amministrazione comunale a Palazzo Marino e quelli del Pio Albergo Trivulzio è stato fatto un punto sulla capacità produttiva dell'ente, tornata ai livelli pre-pandemia (in particolare sulla riabilitazione, sul Day Hospital e sull'ambulatoriale), e sulla situazione finanziaria, la cui stabilità nel 2023 è stata messa in sicurezza anche dal prestito ponte concesso da Banca Intesa per 10 milioni di euro. Con il Comune di Milano è inoltre in corso un approfondimento rispetto ai servizi che attualmente il Pio Albergo Trivulzio fornisce alla città, finalizzato anche al possibile ampliamento degli stessi. Parallelamente, prosegue il lavoro con Regione Lombardia, attraverso il lavoro dell'Agenzia di Controllo del Sistema Socio Sanitario di Regione tutt'ora in corso, al fine di verificare le condizioni per l'attuazione del Piano di rilancio proposto dall'Ente per il prossimo triennio. Un piano che, ridefinendo il setting riabilitativo, amplierebbe ulteriormente il bacino di pazienti lombardi con accesso ai servizi del Trivulzio. (Com)