Decreto Energia: ufficio stampa Ciriani, testo va in dl Rigassificatore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova ha sempre saputo svolgere la sua informazione nell'interesse dei cittadini e delle istituzioni" Luca Ciriani

Presidente del Gruppo di Fratelli d’Italia in Senato

21 luglio 2021

- Il nuovo decreto Bollette confluirà nel cosiddetto decreto Rigassificatore. Lo spiega in una nota l'ufficio stampa del ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani. Il governo - si legge - sta per presentare alla Camera il decreto legge n. 79 recante "disposizioni urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale nonché in materia di termini legislativi", approvato nel Cdm del 28 giugno. Il decreto, che è stato ritirato dal Senato dove era già stato presentato, confluirà, per la parte di competenza, come emendamento dell'esecutivo al decreto 57 attualmente in Commissione alla Camera, ovvero il decreto Rigassificatore. (Com)