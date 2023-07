Russia-Ucraina: Tajani vede monsignor Gallagher, apprezziamo sforzi Santa Sede per negoziato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha incontrato alla Farnesina il segretario per i Rapporti con gli Stati della Santa Sede, Paul Richard Gallagher. "Il governo ha apprezzato gli sforzi della Santa Sede per un negoziato tra Ucraina e Russia. Condividiamo un percorso di pace anche in Medio oriente. Massima collaborazione per il Giubileo. Impegno a sostenere la libertà religiosa nel mondo", afferma Tajani su Twitter. (Res)