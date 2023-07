Italia-Serbia: Crosetto incontra omologo Vucevic, focus su Balcani e cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepremier e ministro della Difesa serbo, Milos Vucevic, ha incontrato oggi a Roma l’omologo italiano Guido Crosetto. “Importante e costruttivo incontro con l’amico e collega Milos Vucevic. Tra i temi i Balcani, la cooperazione tra le Forze Armate e anche in Unifil e nell’ambito dell’industria della difesa”, ha riferito Crosetto, secondo quanto scritto dal dicastero della Difesa italiano in un messaggio su Twitter. “Condivisa l’importanza del dialogo e riconosciuto l’apprezzamento per l’impegno dell’Italia a favore della pace", ha spiegato Crosetto. (Res)