Medio Oriente: Cisgiordania, Netanyahu elogia risultati incursione Forze difesa israeliane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, ha elogiato i risultati ottenuti nell’incursione avviata questa mattina all’alba a Jenin, in Cisgiordania, dalle Forze di difesa israeliane (Idf). Lo ha riferito il quotidiano “The Times of Israel”, secondo cui Netanyahu ha affermato che sta cambiando il contesto “della lotta al terrorismo in Cisgiordania”. "Negli ultimi mesi, Jenin è diventata un rifugio per il terrorismo. Vi stiamo ponendo fine", ha dichiarato il premier israeliano, sottolineando che le Idf operano causando "danni minimi" nei confronti dei civili. Netanyahu ha paragonato l’incursione di oggi all’operazione “Guardiano delle mura” lanciata nel 2021 dalle Idf contro obiettivi dei gruppi armati nella Striscia di Gaza, che aveva causato oltre 200 morti e più di 6.000 feriti.Secondo il quotidiano israeliano "The Jerusalem Post", il bilancio di palestinesi morti nell’incursione avviata questa mattina dalle Idf a Jenin è di dieci persone. Il ministero della Sanità palestinese ha inoltre riferito che il numero di feriti è di almeno 80 persone, 17 delle quali in modo grave. L'aviazione militare israeliana ha colpito diversi siti all’interno del campo profughi. In seguito, le forze di terra delle Idf hanno fatto irruzione nella città con blindati militari, circondando il campo profughi e confiscando radio e attrezzature militari. Tiratori scelti sono stati disposti sui tetti di diversi edifici e numerose case sono state perquisite, mentre in gran parte del campo si è interrotta l’erogazione di corrente elettrica. In un'operazione congiunta delle Idf, dello Shin Bet (il servizio di sicurezza interna) e della polizia di frontiera, sono stati localizzati due laboratori di esplosivi nel campo profughi di Jenin, contenenti centinaia di esplosivi pronti all'uso e un manuale di istruzioni per la preparazione di ulteriori ordigni. Le Idf e lo Shin Bet hanno anche riferito di aver distrutto le sale di controllo delle "organizzazioni terroristiche" a Jenin. (Res)