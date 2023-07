Messico: a maggio afflusso record di rimesse, 5,593 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A maggio la quantità di riserve inviate in Messico ha toccato al quota record mensile di 5,593 miliardi di dollari. Il precedente massimo storico, a ottobre del 2022, era stato di 5,361 miliardi di dollari. Secondo il presidente del Messico, Andrés Manuel Lopez Obrador, dall'inizio dell'anno, le rimesse avrebbero superato quota 60 miliardi di dollari. Il numero di operazioni (14,554 milioni a maggio), la maggior parte delle quali provenienti dagli Stati Uniti, è cresciuto del 7,4 per cento su anno, con una media di 391 dollari a transazione, in aumento del 3,1 per cento su maggio 2022. Da gennaio a maggio, si legge ancora nel rapporto della Banca del Messico, il valore complessivo delle rimesse è aumentato del 16,6 per cento su anno. (Mec)