Ue: Della Vedova (+Eu), sovranità europea? Interesse Meloni-Salvini non coincide con quello italiano

sottosegretario agli Esteri

21 luglio 2021

- "Meloni oggi dice che 'finalmente' si parla di sovranità europea, quasi che sia grazie ai sovranisti italiani, lei è Salvini. Dice una cosa non vera, e lo sa: mentre lei e Salvini criticavano la Ue, salutavano la Brexit e volevano uscire dall’euro in nome della sovranità nazionale, Macron salutava la sua vittoria alle presidenziali francesi con la bandiera europea al Louvre e cominciava a parlare proprio di sovranità europea, l’esatto opposto del sovranismo nazionale della destra europea. Così Meloni fa la mosca cocchiera di un processo di maggiore integrazione, che noi vorremmo federalista, che lei e i suoi amici politici hanno sempre osteggiato e che a breve torneranno ad osteggiare in nome dell’interesse nazionale. L’interesse nazionale italiano non coincide con l’interesse politico di Meloni e della sua coalizione". Lo scrive su Twitter il deputato di +Europa, Benedetto Della Vedova. (Rin)