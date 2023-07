Giappone-Pakistan: ministro Esteri Hayashi incontra omologo Zardari, focus su relazioni bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri giapponese Yoshimasa Hayashi ha tenuto un incontro a Tokyo con l'omologo pachistano, Bilawal Bhutto Zardari, col quale ha discusso della cooperazione tra i due Paesi, nonché dei programmi di scambio di personale. Lo fa sapere il ministero degli Esteri di Tokyo in una nota, precisando che Zardari è il primo ministro degli Esteri pachistano a visitare il Giappone in quattro anni. Il capo della diplomazia di Islamabad ha anche ringraziato il Giappone per la sua assistenza, anche durante le devastanti inondazioni che hanno colpito il Paese lo scorso anno. "I ministri hanno anche accolto con favore i futuri scambi interpersonali per prosperare ulteriormente promuovendo i processi per accettare lavoratori dal Pakistan nell'ambito del programma per lavoratori qualificati specifici", prosegue la nota, aggiungendo che le due parti hanno concordato di cooperare in vari campi e hanno scambiato opinioni sull'agenda internazionale. (Res)