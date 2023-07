Albania: Rama accoglie ex presidente Usa Clinton in visita per la prima volta nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier dell’Albania, Edi Rama, ha accolto oggi all’aeroporto di Tirana-Rinas l’ex presidente degli Stati Uniti, Bill Clinton, in visita per la prima volta nel Paese balcanico. Lo ha reso noto su Facebook lo stesso capo del governo albanese, pubblicando un messaggio a corredo di una foto. “Con il presidente Bill Clinton, amico di una vita della nazione, che ha appena messo piede in Albania per la prima volta”, ha scritto Rama.(Alt)